Siirt’te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

Siirt’te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Kazada 1’i hamile 5 kişi yaralandı.

Kaza, SiirtEruh karayolu Akdoğmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 AE 065 plakalı pikap minibüs, sürücüsünün aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1’i hamile 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişinin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Yaralı vatandaş uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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