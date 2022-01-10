Siirt'te 112'ye yapılan çağrıların yüzde 82'si asılsız çıktı

Siirt'te, 112 Acil Çağrı Hattı'na gelen çağrıların yüzde 82’si asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti.

Siirt Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılara ilişkin değerlendirmelerde bulanarak vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezleri ve koordinasyon imkanı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen çağrıların yüzde 82’sinin asılsız çıktığı vurgulanırken, tek bir şahsın ise 6 ayda 848 kez hattı meşgul ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan araştırmada, hattı meşgul eden kişinin engelli olduğunun anlaşılması üzerine, durumu ailesine aktarıldı. Engelli şahsın annesi, durumu yeni öğrendiğini belirterek çocuğunun 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramasına engel olacaklarını söyledi.

Vatandaşların daha hızlı, etkin ve verimli hizmet verebilmesi için 112’yi gereksiz yere meşgul edip, asılsız ihbarlarda bulunulmamasının büyük bir önem arz ettiği belirtildi.

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