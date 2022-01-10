Siirt’te 12 köy yolu ulaşıma kapandı

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Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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