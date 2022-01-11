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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

İHA

Siirt’te 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

Siirt’te 19 yıldır aranan katil zanlısı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde terör suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik planlı ve kapsamlı çalışmalar yürütmekte olup yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu profili analizi yaparak bunların her türlü bağlantılarını ortaya çıkarmak, iç güvenlik istihbarat teknik taktikleri ile faili meçhul olayları aydınlatmak maksadıyla inceleme ve araştırması devam ederken, 2003 yılında Siirt’in Pervari ilçesi, Taşdibek köyünde İkram Alaşkan ve Musa Alaşkan’nın pusu kurularak öldürülmesi olayının faili olan İsmail F. olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmeyi başarmış ve 19 yıl boyunca yakalanmadan sahte kimlikle hayatını devam ettirdiği tespit edilmiştir. Zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.
Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İstanbul Ataşehir ilçesinde İsmail F.’nin yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucu İsmail F. kılık değiştirme ihtimaline karşı 20 yıl önceki fotoğrafından yüzünde belirgin olan özellikleri tespit edilmiştir. İsmail F. şahsın yüzündeki ben cilt lekesinden tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden, şafak vakti yapılan ev araması operasyonu sonucu İsmail F. isimli şahıs üzerinde sahte kimlikle yakalanarak, göz altına alınmıştır. Olay ile ilgili Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda yakalanan firari şahıs Taammüden Birden Fazla Kişiyi Öldürmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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