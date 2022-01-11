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Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı

DHA

Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı


Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesinde iki kardeşi silahla vurarak öldüren İsmail Fırat, 19 yıl sonra yüzündeki benden yola çıkılarak yakalandı. Fırat´ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pervari ilçesi Taşdibek köyünde 2003 yılında İkram ve Musa Alaşka kardeşleri pusu kurarak silahla vurarak öldüren İsmail Fırat´ın İstanbul Ataşehir ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, yapılan çalışmayla İsmail Fırat´ın 20 yıl önceki fotoğrafından yüzündeki belirgin özelliklerine saptadı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Fırat´ı yüzündeki benden tespit ederek gözaltına aldı. İsmail Fırat´ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.
Jandarmada işlemleri tamamlanan İsmail Fırat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Taammüden birden fazla kişiyi öldürmek ve resmi belgede sahtecilik´ suçlarından tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU
2022-01-11 17:03:00

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