Siirt'te bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bir araçta gümrük kaçağı bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. SiirtEruh karayolunda bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 500 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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