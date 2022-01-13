Siirt'te 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "tefecilere" yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu bildirildi. Yapılan arama neticesinde 1 adet senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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