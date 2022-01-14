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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te yapılan başarılı ameliyatlar il dışına sevkleri azalttı

İHA

Siirt’te yapılan başarılı ameliyatlar il dışına sevkleri azalttı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Uğur Şener, yaptıkları çok sayıda başarılı ameliyatlar sonucu vatandaşların il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini söyledi.
Sağ ayağındaki şikayet ile kliniğe başvuran Mehmet Yıldız’a yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınarak sağlığına kavuştuğunu belirten Şener, “Daha önce Mehmet bey hem sağ hem de sol atar damar hastalığı sebebiyle sağ bacağından ameliyat ettik. Sol tarafı kapalıydı, açarak hastanın rahatlamasını sağladık. Bizim buradaki amacımız Siirt halkı için çevre illere sevki önlemek, bütün olanaklarımızla buranın halkına hizmet etmek. Daha önceden gönderilen hastaların hepsi şuanda kliniğimizde başarılı bir şekilde ameliyat olmaktadır” dedi.
Kalp ve damar alanında yapılan ameliyatlarla il dışına sevklerin büyük oranda azaldığını dile getiren Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, başarılı ameliyatlar sonucu hastaların sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Çekirdekoğlu, “Mehmet amcamız bize yürürken ayağında ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sağdaki atar damarda tıkanıklık olduğunu tespit ettik ve yaptığımız başarılı ameliyat sonucunda kendi damarını kullanarak tıkanıklığı çözdük. Şuan gayet iyi, sağlıklı, herhangi bir şikayeti yok. Takiplerimiz de devam ediyor. Kliniğimizde ayrıca hem açık hem de kapalı bütün damar hastalıkları ve kalp hastalıkları ameliyatları yapılmaktadır. Bunları ekip arkadaşımız Uğur beyle başlayıp hastalarımızın mağdur olmaması açısından, dış birimlere sevkini önlemek amacıyla kliniğimizde başarılı bir şekilde uygulamaktayız” diye konuştu.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Yıldız (70), “Kalp ve damar hocasına geldim, ameliyat oldum. Hocamız çok iyidir. Kendisi şifa dağıtıyor. Kendisinden memnunum. Sağlığıma kavuştum, taburcu olacağım, teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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