Siirt’te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi kilit1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.Y. adlı şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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