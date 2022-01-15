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Siirt AFAD il müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2022 tatbikat yılı ilan edilmesinin ardından harekete geçti

İHA

Siirt AFAD il müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2022 tatbikat yılı ilan edilmesinin ardından harekete geçti

Siirt Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cahit Akkoyun ile ekipleri, afete hazır iş yeri başlığı altında organize sanayi bölgesinde çeşitli eğitimlere devam etti.
Siirt AFAD İl Müdürlüğü tarafından 'Afete hazır iş yeri' kapsamında organize sanayi bölgesinde iş yerlerine yönelik eğitimler devam ediyor. Afetlere hazırlık eğitimi, afet farkındalık ve AFAD gönüllülük sistemi, afet bilgilendirmesi eğitimi veren ekipler afet acil durum mobil uygulamasının tanıtımı yaparak her kesimin indirmesi için farkındalık oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığınca düzenlenen mobil 'AFAD Acil' uygulamasının IOS ve Andoid yazılım marketlerinden cep telefonlarına ve bilgisayarlarına yükletilmesi ve aktif olarak kullanılması için tanıtımda bulunan Akkoyun ve beraberindeki ekip acil durum anlarında yapılması gerekenlerin hatırlatıldığı eğitimde bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık oluşturmak, bireyler ile yaşadıkları iş yerlerinde alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alınabilecek temel önlemler paylaşılarak iş yerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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