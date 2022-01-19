Siirt’te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt’in Şirvan ve Tillo ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.