Siirt’te eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Siirt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve tüm ilçelerde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.