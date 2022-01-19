Siirt’te eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Siirt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve tüm ilçelerde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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