Siirt Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı

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Siirt’te kar yağışının yoğunlaşması sonrasında harekete geçen Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına yönelik il genelinde besleme çalışması yaptı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda bir araya gelerek, harekete geçen belediye ekipleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda şehrin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına yönelik aç kalmamaları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

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