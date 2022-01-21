Siirt Belediyesi Minik Adımlar Kreşinde karne heyecanı

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Orhan Doğan Parkındaki ‘Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek’in katılımıyla düzenlenen karne törenine, minik eller kreşi öğrencileri ile velileri katıldı.

Siirt Belediyesi Orhan Doğan Parkında faaliyet gösteren kreş, çocukların kültürel ve sosyal gelişim olanaklarını sağlıyor. Okul öncesi eğitimle, çocukların öğrenim yaşamlarını belirleyecek olan zihinsel, duygusal gelişimleri eğitim programı çerçevesinde yürütülüyor. Minik Adımlar Kreşinde düzenlenen törende 89 öğrenci Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek’in katılımıyla karnelerini aldı. Anaokulunu ziyaret eden Aytek öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Tören, Öğrencilere karne ve çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

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