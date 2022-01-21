Siirt'te kar nedeniyle 73 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

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Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsalda etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'de 23, Şirvan'da 20, Eruh'ta 16, Baykan'da 9 ve Kurtalan'da 5 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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