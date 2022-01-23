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Karda mahsur kalan 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı

DHA

Karda mahsur kalan 2 çoban donmak üzereyken kurtarıldı


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında yoğun kar yağışı sonrasında mahsur kalan ve donmak üzere olan 2 çoban ile sürüleri ekipler tarafından kurtarıldı.
Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanları ile kar nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarını yapan amca oğulları çobanlar Şemsettin Ayyıldız ile Şahin Ayyıldız için İl Özel İdaresi Karla Mücadele kipleri harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışması sonrasında 2 çoban ile sürüsüne ulaşıldı. Donmak üzere olan 2 çoban ve sürüsü güvenli bölgeye alındı. Şemsettin Ayyıldız, "Mezramıza yağan aşırı kar bizi ve sürülerimizi zor durumda bıraktı. Yem konusunda sıkıntı çekiyorduk. Koyunlarımızı köye geri götürmek istedik ancak kardan ötürü bir adım bile ilerleyemedik. Yaşadığımız sıkıntıyı İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdik. Ekipler gerek köy yolumuzu ve gerekse mezranın yolunu açarak bizleri ve sürümüzü kurtardı. Şu an güvenli bir şekilde hayvanlarımızı ahırlara yerleştiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Sirvan M. Yücel DURAK
2022-01-23 12:00:16

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