Siirt’te kar ve tipide mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan EruhŞırnak karayolunda mahsur kalan ve araçları devrilmek üzere olan sporcu kafilesi, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

EruhŞırnak karayolunun Birini Tepe mevkii, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle Meşindağı Geçidi mevkiinde mahsur kalan ve araçları devrilmek üzere olan sporcu kafilesinin yardımına ise Siirt Karayolları ekipleri yetişti. Ekiplerin ulaştığı sporcu kafilesi Eruh ilçesine nakledildi. Karayolları ekibinin Birini hava şartlarının düzelmesine müteakip yol açma çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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