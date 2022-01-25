Karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Siirt’te bir yolcu minibüsü yoğun karda mahsur kaldı, aralarında çocukların da bulunduğu 6 yolcu, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda, yolcu minibüsü ve içinde çocuklarında bulunduğu 6 vatandaş karda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kara saplanan minibüs ve içindeki vatandaşlar, ekiplerce iş makinasına bağlanan halatla saplandığı yerden kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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