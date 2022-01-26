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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te yetim çocuklar aileleriyle birlikte eğlendi

İHA

Siirt'te yetim çocuklar aileleriyle birlikte eğlendi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezi, yarıyıl tatiline giren yetim çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.
Hamiyet Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Siirt Belediye Başkan Danışmanı Şefik Erden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, çocuklar ve aileleri katıldı. Yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak özel bir AVM’de etkinlik düzenlendi. Hamiyet Merkezi'ne kayıtlı 12 yaş altı 70 yetim çocuk, lunaparkta gönüllerince eğlenip, daha sonra yemek yedi.
Kültür Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hamiyet Merkezi'nin çocuklara kişisel gelişimleri için onların dünyasını dolduracak, yalnız olmadıklarını hissettirecek her türlü etkinliği aileler, anne ve kardeşleriyle birlikte yürüteceği belirtildi. Açıklamada, “Çocuklarımızın hayatına dokunmak için burada müzik kursundan beceri kursuna, spor faaliyetlerinden kültürel faaliyetlere etkinlikler düzenleyeceğiz. Onların dünyasını dolduracak, onların gelişimine katkıda bulunacak ve yine uzman arkadaşlarımızın rehberliğinde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu faaliyetler devam edecektir” denildi.

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