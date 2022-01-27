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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te akü çalan 3 hırsızdan 2’si tutuklandı

İHA

Siirt’te akü çalan 3 hırsızdan 2’si tutuklandı

Siirt'te bir baz istasyonundan 8 adet akü çaldığı tespit edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Pirinçlik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan baz istasyonundan 8 adet akünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı ihbarı alındığı bildirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan planlı çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayı ile M.G., M.A. ve C.E. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. İcra edilen operasyon sonucu Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde şüpheli aracın durdurulduğu yapılan kontrolde çalınan 8 adet akü ve baz istasyonu kabin kapısını açmak için kullanılan şifreli anahtarlar ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.G. ve M.A. isimli şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, C.E. isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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