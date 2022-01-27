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Siirt'te karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

İHA

Siirt Eruh ilçe karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Siirt Eruh ilçe karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle EruhŞırnak karayolu Meşindağı Geçidi'nde 3 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra Karayolları 94. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti.
Yetkililer, yola çıkacak olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını gerektiği konusunda uyardı.

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