Siirt’te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor

Siirt’te yapılan el yapımı sucuklar vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Kilosu yaş hali 45 lira ve kuru hali 75 lira olan sucuklar ilgi görürken, kimi vatandaş da eti kendisi götürüp özel karışımlarla hazırlatıyor.

Helvacılar Çarşısında bazı kasaplar tarafından genellikle kış aylarında üretimi yapılan sucuklar, vatandaşlar tarafından talep görüyor. Uzun yıllardır sakatat ve el yapımı sucuk işiyle uğraştığını belirten kasap Lokman Kaya, kendi özel karışımlarıyla yaptıkları el yapımı sucuklara vatandaşlar tarafından her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Bazı müşterilerin kendi etlerini getirdikleri ve karışımı kendileri yaparak sucuk dolumu yaptıklarını dile getiren Kaya, “12 yıldır sakatat işiyle uğraşıyorum, ayrıyeten kasaplık yapıyorum. Kış aylarında Siirt’in vazgeçilmezi olan Siirt sucuğunu özel müşterilerimize de dolumu ve karışımını yapıyoruz. Tabi kendi aldıkları etleri bize getiriyorlar, özel bir karışımla hazır hale getiriyoruz. Ortalama kilogramı yaş hali 45 TL, kuru hali de 75 liradır. Tabi biz kendi müşterilerimizin etini de dolduruyoruz. Kilo başı 5 TL el emeği alıyoruz” dedi.

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