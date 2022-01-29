Düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt'te düğün konvoyundaki bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde düğün konvoyunda yer alan bir minibüste yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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