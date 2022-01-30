Siirt'te hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Siirt’te halı dokuma kursundan hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Mahallesi’nde halı dokuma kursu merkezinde şüpheli birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ihbar üzerine adrese geçerek M.B. adlı şüpheli şahsı yakaladı. Adreste hırsızlık malzemeleri olduğu değerlendirilen 31 parça elektrik sigortası, 20 parça alüminyum, 1 adet keser, 1 adet tornavida ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.