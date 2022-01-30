Siirt’te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı

İHA

Siirt’te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı

Siirt kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye indi. Gözlerine kestirdikleri bir ahıra saldıran kurt sürüsü, ahırdaki 3 keçiyi telef ederken, 5 keçiyi de yaraladı.
Olay, Tillo ilçesi Hatran köyüne bağlı Kurşunlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kasım Gezen’e ait keçilerin bulunduğu ahıra kurtlar saldırdı. 2 çobanın kurtlara müdahale etmesine rağmen 3 keçi telef olurken, 5 keçi de yaralandı. Sürü sahibi Gezen, yaralı 5 keçisinin kurtarılması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan’ın talimatıyla veteriner hekimler Kurşunlu mezrasına gitmek için yola çıktı. Kardan yolu kapanan mezraya gidemeyen ekipler, ilaç ve yanlarında getirdikleri malzemeleri sürü sahibi Gezen’e ulaştırdı. Ekipler, Gezen’e ilaçlarla ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi. Ekiplerin dediğini uygulayan Gezen, 5 keçisini telef olmaktan kurtardı.
Sürü sahibi Gezen, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'a yardımları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER 3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın ...
Düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele ...
Kar yolları kapattı, 2 hasta ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, 2 hasta ekiplerce kurtarıldı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ‘Yolun iyilik olsun’ yardım çadırını ziyaret etti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, ‘Yolun iyilik olsun’ ...
STSO Başkan Kuzu: “Müteahhitler fiyat farkı kararının 2021 yılını tamamen kapsamasını istiyor”
YEREL HABERLER STSO Başkan Kuzu: “Müteahhitler fiyat farkı kararının ...
Siirt Belediyesinden 3 engelliye yardım
YEREL HABERLER Siirt Belediyesinden 3 engelliye yardım
Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı
Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul ...
Siirt’te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor
YEREL HABERLER Siirt’te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.