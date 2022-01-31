Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu

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Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde korumakontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Kurtalan ilçe kırsalında ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 kaya güvercini ölü ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı belirtildi.

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