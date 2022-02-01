Siirt'te atıl durumdaki bina tekstil atölyesine çevrildi, devlet desteğiyle 50 kişiye iş imkanı sağlandı

Siirt kent merkezinde devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 50 kişiye iş imkanı sağlayan genç girişimci Betül Bulgu, makine sayısını artırarak vatandaşlara iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Devletin desteklediği (KOSGEB) genç girişimci Betül Buldu, Barış Mahallesinde yıllardır kullanılmayan kamu binasının bir katını tekstil atölyesine dönüştürerek, ilk etapta 45’i kadın 50 kişiye istihdam sağladı.

Atıl durumdaki kamu binasının tekstil atölyesine dönüştürülmesiyle birçok vatandaşa iş kapısı açıldığını belirten tekstil sorumlusu Mehmet Nuri Eşin, makine sayısının arttırılmasıyla istihdam sayısında arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk etapta tekstillerinde 45 ile 50 kişiye iş istihdamı sağladıklarını belirten Mehmet Nuri Eşin, ileriye dönük bunu 150200 kişiye çıkarmayı düşündüklerini ifade etti. Eşin, "İşsizlik oranı aşikar Siirt’te. Bu mahallenin işsiz kişi sayısı da yüksek olduğu için burayı uygun gördük. Talepte var. 4550 kişiye istihdam sağlıyoruz, ama gelen talepler 150 kişiyi bulmuş şu anda. Makine sayısını arttırıp daha fazla istihdam sayısını artırmayı düşünüyoruz” dedi.

Atölye çalışanı Özlem Başak, makineci olup atölyede file taktığını, aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi. Aile bütçesine katkı sağlamak için atölyede çalıştığını dile getiren Kübra Özhelvacı ise “Daha önce tekstilde çalışıyordum. Evimize yakın olduğu için buraya geldik. 45 kişilik bir aile ortamına sahibiz. Ailemize ekonomik anlamda yardımcı olacağımız bir yer burası” şeklinde konuştu.

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