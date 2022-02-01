Siirt'te atıl durumdaki bina tekstil atölyesine çevrildi, devlet desteğiyle 50 kişiye iş imkanı sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te atıl durumdaki bina tekstil atölyesine çevrildi, devlet desteğiyle 50 kişiye iş imkanı sağlandı

İHA

Siirt'te atıl durumdaki bina tekstil atölyesine çevrildi, devlet desteğiyle 50 kişiye iş imkanı sağlandı

Siirt kent merkezinde devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 50 kişiye iş imkanı sağlayan genç girişimci Betül Bulgu, makine sayısını artırarak vatandaşlara iş imkanı sağlamayı hedefliyor.
Devletin desteklediği (KOSGEB) genç girişimci Betül Buldu, Barış Mahallesinde yıllardır kullanılmayan kamu binasının bir katını tekstil atölyesine dönüştürerek, ilk etapta 45’i kadın 50 kişiye istihdam sağladı.
Atıl durumdaki kamu binasının tekstil atölyesine dönüştürülmesiyle birçok vatandaşa iş kapısı açıldığını belirten tekstil sorumlusu Mehmet Nuri Eşin, makine sayısının arttırılmasıyla istihdam sayısında arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
İlk etapta tekstillerinde 45 ile 50 kişiye iş istihdamı sağladıklarını belirten Mehmet Nuri Eşin, ileriye dönük bunu 150200 kişiye çıkarmayı düşündüklerini ifade etti. Eşin, "İşsizlik oranı aşikar Siirt’te. Bu mahallenin işsiz kişi sayısı da yüksek olduğu için burayı uygun gördük. Talepte var. 4550 kişiye istihdam sağlıyoruz, ama gelen talepler 150 kişiyi bulmuş şu anda. Makine sayısını arttırıp daha fazla istihdam sayısını artırmayı düşünüyoruz” dedi.
Atölye çalışanı Özlem Başak, makineci olup atölyede file taktığını, aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi. Aile bütçesine katkı sağlamak için atölyede çalıştığını dile getiren Kübra Özhelvacı ise “Daha önce tekstilde çalışıyordum. Evimize yakın olduğu için buraya geldik. 45 kişilik bir aile ortamına sahibiz. Ailemize ekonomik anlamda yardımcı olacağımız bir yer burası” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu
Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ...
Siirt'te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele ...
Siirt’te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt’te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef ...
Siirt'te hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER 3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.