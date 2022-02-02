Siirt’te kurtların saldırısına uğrayan keçiler tedavi altına alındı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

SiirtTillo Hatrant köyüne bağlı Kurşunlu mezrasında önceki günlerde kurtların saldırısı sonucu yaralanan keçiler, Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi.

Kurşunlu mezrasında besici Kasım Gezen’e ait sürüye kurt saldırdı. 4 keçi telef olurken, 10 keçide yaralandı. Gezen, yaralı keçilerinin tedavisi için Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım talep etti. Talep üzerine bölgeye veteriner hekimler gönderildi. Yaralı keçiler, veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Besici Gezen, hayvanların tedavisinde destek olan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve veteriner hekimlere teşekkür etti.

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