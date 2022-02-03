Siirt’te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

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Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, başka bir köy minibüsü yardımıyla kurtarıldı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve kara saplanan Şemdin Beyhan’a ait yolcu minibüsü karda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla minibüsü saplandığı yerden çıkarmaya çalışan Beyhan, başarısız olunca köyde minibüsü olan Cengiz Kartal’dan yardım istedi. Yolcu minibüsü, yardıma gelen minibüse bağlanan halatla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Yolcular yollarına devam etti.

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