Siirt’te kaçakçılara operasyon:3 gözaltı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 110 paket sigara, 3 adet televizyon, 8 kilo çay, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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