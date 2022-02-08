Siirt’te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olan 151 kilogram nargile tütünü ile 200 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada, farklı markalarda 151 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 200 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildiği bildirildi.

Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanmış olup, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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