Siirt’te kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı

Siirt kent merkezinde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında işyeri sahibi olan 2 kişi ve kumar oynayan 3 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince asayiş olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir çay salonunda kumar oynandığı yönündeki ihbar alınması üzerine yapılan denetimde bahse konu işyerinde 3 kişinin kumar oynadıkları tespit edildiği, masa üzerinde duran bir miktar paraya ve 106 adet okey taşına el konulduğu belirtildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işyeri sahibi 2 kişi ve kumar oynayan 3 kişi hakkında gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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