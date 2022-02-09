Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Siirt’te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, GBT sorgusunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Emrullah Tren Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan M.S.S. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda şahsın Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kabul etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

M.S.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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