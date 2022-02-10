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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt valiliğinden köy okullarına kitap desteği

İHA

Siirt valiliğinden köy okullarına kitap desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi ev sahipliğinde 17 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen 6. Siirt Kitap Fuarı kapsamında toplanan kitaplar, Siirt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından il genelindeki köy okulları kütüphanelerine bağışlandı. Ayrıca okullara kitap rafı desteği de verildi.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu himayelerinde, Vali Yardımcısı Fatih Kurt’un koordinatörlüğünde düzenlenen kitap bağış kampanyası kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, iş insanları ile fuar sonunda yayınevlerinin bağışladığı toplam 5 bin 250 kitap, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince, köy okullarına ulaştırıldı. Köy okullarının çocuk kitaplıklarını zenginleştirmek, çocukların okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen kitap bağış kampanyası ile birçok köy okulundaki öğrencilerimizin kitap eksikliği giderildi. Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü Şehit Selahattin Eşin İlkokuluna bin kitap ve 13 kitap rafı, Ekmekçiler köyü İlk ve Ortaokuluna bin kitap ve 6 adet kitap rafı, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü İlk ve Ortaokuluna bin adet kitap, Şirvan ilçesine bağlı Bayındır köyü İlkokuluna 400 adet kitap, Şirvan Merkez Atatürk İlköğretim Okuluna bin kitap, Pervari ilçesine bağlı Tuzcular Köyü Anaokulu’na 450 kitap ve okul öncesi ile ilgili materyaller ile Siirt Merkeze bağlı Yağmurtepe köyü İlkokuluna 400 kitap hediye edildi.

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