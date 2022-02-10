Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Siirt'te 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Barış Mahallesinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Zanlının cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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