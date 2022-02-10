Siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

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Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde yaşayan Halil Erten (75) solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. 112 Acil Servis ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan Erten, daha sonra Pervari Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

Erten’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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