Siirt’te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt’te uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Kilit1 uygulama noktasında C.U'ya ait durdurulan araç içerisinde 280 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ettiği belirtildi.

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