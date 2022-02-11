Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Abdulbaki Olgaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Olgaç, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Şehit ve Gazilerimizin aileleri devletimizin en değerli emanetleridir. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Mukaddes Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.

Federasyon Başkanı Olgaç ise Vali Hacıbektaşoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.