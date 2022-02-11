Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

İHA

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Abdulbaki Olgaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Olgaç, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Şehit ve Gazilerimizin aileleri devletimizin en değerli emanetleridir. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Mukaddes Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.
Federasyon Başkanı Olgaç ise Vali Hacıbektaşoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele ...
Siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi
YEREL HABERLER Siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 ...
Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
Siirt valiliğinden köy okullarına kitap desteği
YEREL HABERLER Siirt valiliğinden köy okullarına kitap desteği
Hepsi çürümeye terk edildi, aralarında milyonluk araçlar var 10 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
YEREL HABERLER Hepsi çürümeye terk edildi, aralarında milyonluk ...
Siirt'te terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım ...
Kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi
Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele ...
Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Vali Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.