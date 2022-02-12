Siirt’te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

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Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı A.Ö. ve Ö.Ü'nün yaptığını tespit etti. Zanlılar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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