Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlileri tarafından Siirt merkezli Bursa, Mardin ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklanmış yayın ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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