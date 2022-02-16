Siirt’te üst araması yapılan şüpheliden uyuşturucu madde çıktı

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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi, Abdullah Bağış Caddesi üzerinde, İ.T. isimli şüpheli durdurularak üst araması yapıldı. İ.T.'nin üst aramasında1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

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