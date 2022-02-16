Siirt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Siirt Belediyesi, havaların ısınması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, haşere, larva ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla şehir genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, sıcak havalarda vatandaşların rahat etmesi ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla çay, dere ve su birikintisi ile kanalizasyon ve rögarlar gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kent içi ve dışında çalışmalarına devam eden ekipler, bu doğrultuda ildeki su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.

İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefleniyor.

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