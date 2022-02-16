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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Merkeze bağlı Ulus, Batı, İnönü, Ülkü, Sakarya ve Karakol Mahallerinde gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, TOKİ iştiraki GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) Proje Etüt Müdürü Hayriye Gül Totu, GEDAŞ Proje koordinatörü Begüm Demirci, Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ve beraberindeki heyet, Vali Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret ederek, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgiler verdiler.
Siirt Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette, TOKİ iştiraki GEDAŞ yetkilileri, Siirt Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili sunum yaparak, önemli bilgiler aktardılar.
GEDAŞ Proje Etüt Müdürü Hayriye Gül Totu, Kentsel dönüşüm projesi planının tamamlandığını belirterek, vatandaşlarla uzlaşma ve görüşmeler gerçekleştirmek için kentte büro kurulacağını belirtti.
Kentsel dönüşümün önemine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, daha yaşanabilir bir şehir için kentsel dönüşümün bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.
Kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesinin vatandaşların konforu ve refahı için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Siirt için şiarıyla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kentin değişim ve gelişimine yönelik çalışmaların artarak devam edecektir” dedi.
Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından son erdi.

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