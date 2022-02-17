Siirtli kadınlar yılda 500 ton asma yaprağı ile ekonomiye katkı sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirtli kadınlar yılda 500 ton asma yaprağı ile ekonomiye katkı sağlayacak

İHA

Siirtli kadınlar yılda 500 ton asma yaprağı ile ekonomiye katkı sağlayacak

Siirt’te Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri, asma yaprağı tesislerinde eğitim görmek üzere Tokat'a uğurlandı. Eğitim sonrası kadınlar, yılda 500 ton asma yaprağı üretimi ile ekonomiye katkı sağlayacak.
Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Şirvan Pirinçlik köyünde kurulan kadın kooperatifiyle çevre köylere yeni bir istihdam kapısı açılmış olacağını söyledi. Demirhan, Pirinçlik köyünde kurulan tayfi üzümü yaprağı salamura tesisi ile ilk etapta 500 ton üretim olan salamura yaprak üretiminin 5 yılın sonunda 5 bin tona çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti. Tesisin kurulumu ve kadınların üretimde yer alması ile kent ekonomisinin gelişmesi için yeni bir istihdam kaynağı oluşturacaklarını dile getiren Demirhan, “Bölge kadınlarımız üretimde yer alacak. İlimiz ekonomisinin gelişmesi için yeni bir istihdam kaynağı oluşturulmuş olacaktır. Projede ilk etapta 40 kadın ve ailesine istihdam kapısı açacaktır. Tokat’a yolcu edeceğimiz arkadaşlarımız, Şirvan Pirinçli köyünde kadın kooperatifi üyelerimiz olacaktır. Bugünkü yolculuğumuzda 5 kadın çiftçimiz, 5 teknik elamanımız ve Pirinçli köyünden 2 çiftçimiz yer alacak. Toplam 12 arkadaşımızı Tokat’a uğurlayacağız” dedi.
Kooperatif Başkanı Leman Yıldırım ise, salamura yaprak işleme tesisi için Türkiye’de alanında iyi bir seviyede olan Tokat’a yapılacak olan teknik geziyle üretim tesisi, üretim aşamaları, paketleme ve satış konusunda gerekli bilgileri alacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Kooperatif üyeleri olarak bağcılık uygulamaları ve salamura yaprak üretim eğitimi alarak üretimde iyi bir yol kat edeceklerini aktaran Yıldırım, “Pirinçli köyünden kadınlarla beraber bir kooperatif kurmayı düşünüyorduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım alarak bunu büyütmeye karar verdik. Şimdi de Tokat’a gidiyoruz. Onlardan örnek alarak bizler de uygulayacağız. Bu konuda kadınların öncü olacağını düşünüyorum. Bunda da ilk adımları atacağımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kentsel dönüşüm ...
Siirt Belediyesi gençleri ve çocukları sporla buluşturuyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi gençleri ve çocukları sporla ...
Siirt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Siirt’te üst araması yapılan şüpheliden uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Siirt’te üst araması yapılan şüpheliden uyuşturucu ...
Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı
Siirt’te marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Siirt’te marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının ...
Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı
YEREL HABERLER Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.