Siirt’te aracın tavanına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt’te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 945 gram metamfetamin maddesi ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir araçta yapılan aramada, aracın tavan kısmına zulalanmış 1 kilo 945 gram metamfetamin maddesi ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilişkili 2 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Organizasyonun sorumlusu olduğu belirtilen A.İ., Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir tır da yakalandığı, tırda yapılan aramada tütünle karışık halde 72,16 gram kubar esrar, 102,36 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

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