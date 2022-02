Kentten köye göç edip devlet desteğiyle çiftçilik yapıyorlar

Siirt’ten, yıllar önce terör ve ekonomik nedenlerle göç ettikleri köylerine dönen Abdurrahim Siper ve Muhammed Sevgin, devletten aldıkları destekle çiftçilik yapma girişiminde bulunarak çalışmalara başladı.

Kamuda 23 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Abdurrahim Siper, devletin köye dönüş projeleri kapsamında köyüne döndü.

Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan Muhammed Sevgin ve Abdurrahim Siper adlı vatandaşlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sağladığı destekle köylerine dönerek çiftçilik yaptıklarını söyledi.

Kamudan emekli olduktan sonra köyüne dönerek hayvancılıkla uğraştığını belirten Abdrrahim Siper, 10 olan hayvan sayısının verilen destekle 150’yi bulabileceğini söyledi.

Siper,“23 yıl çalıştım, kamu personeli olarak emekli oldum. Devletin desteğiyle, devletin imkanlarıyla 510 hayvanla başladım bu işe. Şu anda çok şükür 100’ün üzerinde hayvanım var. Köyüme döndüğüm için çok mutluyum. İyi ki dönmüşüm. Hayvanların sayısını artırmak için emek verdik. Arpa, saman pahalı olmasına rağmen hayvancılığı bırakmıyoruz. Bunu devletimizin desteği ve teşviki ile istiyoruz. Bu işe gönül verenlerin arkasında durmalarını istiyoruz” dedi.

Devletin verdiği destekle köyüne dönerek bağ ve bahçede ekin yaptıklarını dile getiren Muhammed Sevgin ise verilen teşviklerin köylere dönüşleri hızlandırdığını ifade etti.

Tarıma verilen desteklerden dolayı köye kısmi bir dönüş yaptıklarını aktaran Sevgin, "Şu an fıstık bakım, budama, diplerini belleme zamanı. Çift sürüyoruz. Budamalarımızı yaptık, asma ağaçlarımızın temizliğini yaptık” diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven de bölgeye huzur ve refahın gelmesiyle batı da veya Siirt merkezde, Batman, Diyarbakır’da daha önce buradan göç etmiş vatandaşları tekrar köylerinde görmek kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getirdi. Seven, "Bunlar sadece köylerine değil, tamamı ile yerleşmeye geldi. Burada evlerini yaptılar. Bağ ve bahçelerini tekrar ekip biçmeye başladılar. Bu da bizim için sevindirici bir haberdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.