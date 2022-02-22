Siirt Gençlik Merkezi Anaokulu öğrencilerini ağırladı

Siirt Alparslan Anaokulunda öğrenim gören 20 öğrenci, öğretmenleri refakatinde, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Minik öğrenciler, gençlik merkezindeki atölyeleri gezerek, burada yapılan çalışmaları izledi, bazı etkinliklere katılarak, eğlenceli vakit geçirdiler.

Öğrenciler, katıldıkları etkinliklerde golf oynadı, ebru sanatı yaptı, saz kursuna iştirak ederek, etkinlik süresince hoşça vakit geçirdiler.

Anaokulu öğrencilerini Gençlik Merkezinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, geleceğin en büyük teminatı olan çocuklara burada yapılan etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgiler verildiğini dile getirdi.

Olgaç, “Çocukların Gençlik Merkezimize aşina olmalarını sağlamak açısından bu ziyaretlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza Gençlik Merkezimizi tanıtmak, yapılan etkinlik ve çalışmalara katılımlarını sağlayarak, kişisel gelişimlerine katkı sunmaktır. Gençlik merkezinde düzenlediğimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere tüm gençlerimizi ve öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda, Gençlik Spor İl Müdürü Olgaç ve Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak, minik öğrencilere şanlı Türk bayrağı hediye etti.

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