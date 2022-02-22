Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Merkez üssü Siirt merkeze bağlı Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Koçlu köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden ve Siirt'ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.