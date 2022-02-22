Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt merkeze bağlı Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Koçlu köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden ve Siirt'ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.