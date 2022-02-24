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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te Tarım ve Hayvancılık Sektör toplantısı yapıldı

İHA

Siirt’te Tarım ve Hayvancılık Sektör toplantısı yapıldı

Siirt’te tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sektör paydaşları ile sorun ve taleplerin görüşüldüğü geniş katılımlı 2022 Tarım ve Hayvancılık Sektör toplantısı yapıldı.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantının açılış konuşmasını ve sunumunu Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan yaptı. Katılımcıların görüş belirttiği toplantı sonunda sorun ve taleplerin yer alacağı “Siirt Tarım ve Hayvancılık Sektörü Sorun ve Talepler Raporu” hazırlandı. Rapor, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve üst düzey yöneticilerin katılacağı Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyon toplantısında sunulacağı belirtildi.
Tarım ve hayvancılık sektörünün ülkemiz ve özellikle Siirt için hayati önem taşıdığı konusunda mutabakat sağlanan toplantıda sektör paydaşlarının işbirliği için hareket etmesi ve düzenli aralıklarla bu tür toplantıların yapılması kararı alındı.
Toplantıya Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü idarecileri ve Doğa Koruma Milli Parklar müdürleri, Ziraat ve Veteriner Fakültesi dekanları, TMO yetkilisi, Ziraat Odası başkanları ve birlik başkanları katılım sağladı.

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