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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit ailesini ağırladı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit ailesini ağırladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu 1992 yılında Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucu Adil Körpe’nin eşi Meryem Körpe ve çocukları Bahattin ve Ömer Körpe’yi makamında misafir etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu’da hazır bulundu. Şehit yakınlarının ziyaretlerinden onur duyduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini yineleyerek sabır diledi. Şehit ailesi ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu kutlu vatan üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu yüzden kahraman vatan evlatlarımızı yetiştiren şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak, yanlarında olmak asli görevimizdir” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya, sorunlarını çözmeye ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Şehit eşi Meryem Körpe ise Vali Hacıbektaşoğlu’na yakın ilgi ve kabulleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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